مسجدَا "الضرار وقباء".. مختارات لأمثلة قرآنية مليئة بالرسائل الإلهية عن "الأعمال الصالحة"

بدأ ضيفُ الحلقة "الذكري"، بقوله تعالى، "أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ"، وقال: جاء هذا المثل مبيناً أن صلاح العمل في ثباته كالبنيان المؤسس على قوة في الثبات، بخلاف ضده فهو كحال من كان على شفا انحدار وهاوية لا ثبات فيها، وفي هذا المثل إبراز تشبيه الأعمال كالبنيان وأن العبد في حقيقة سعيه وعمله يبني بناء الأعمال، وشتان بين بناء مؤسس على قوة، و الآخر الذي فقد ذلك كله! وجاء في سياق ذم مسجد الضرار الذي ابتناه المنافقون، للتفريق بين المسلمين وإلحاق الضرر باجتماع الكلمة.