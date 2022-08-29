بالصور.. "الإسلامية" تنفذ الملتقى الثالث للمسلمين الجدد في تايلاند.. هذه أهدافه

نظمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمكتب المستشار الإسلامي بسفارة خادم الحرمين الشريفين في بانكوك بمملكة تايلاند أمس الملتقى الثالث للمسلمين الجدد.
جاء ذلك بمقر قاعة الاجتماع بفندق كوكو دائرة لانجو بولاية ستول بجنوب تايلاند، الذي ينفذ بالتعاون مع جمعية سنابل التعليمة للتنمية الاجتماعية، حيث حظي الملتقى بمشاركة العديد من الأساتذة والدعاة المتميزين في هذا المجال عبر محاضرات وندوات علمية تأصيلية.
ويهدف الملتقى إلى تحقيق التعاون بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والمؤسسات الإسلامية العليا والأهم في تايلاند لتعميق التواصل بين المسلمين الجدد ونشر الوعي الصحيح بالإسلام بين أوساط المسلمات الجدد وتنميَة المعاني الرّوحيَّة والخُلقيَّة والاجتماعيَّة لدى المسلمين الجدد.
كما يهدف الملتقى إلى إبراز دور المملكة العربية السعودية في خدمة السنة النبوية وتعزيز أصول عقيدة أهل السنة والجماعة وتفعيل مبدأ التعايش السلمي والوسطية والاعتدال وتصحيح المفاهيم الخائطة والأخطاء العقدية السائدة في مجتمع تايلاند.
من جانبهم نوه المشاركون في أعمال الملتقى بالجهود الكبيرة والمتواصلة التي تبذلها المملكة من خلال وزارة الشؤون الإسلامية لخدمة العمل الإسلامي في كافة مجالاته ولا سيما ما يتصل بتعليم المسلمين الجدد آداب وأحكام الإسلام وما يهمهم في حياتهم.