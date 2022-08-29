بالصور.. "الإسلامية" تنفذ الملتقى الثالث للمسلمين الجدد في تايلاند.. هذه أهدافه

جاء ذلك بمقر قاعة الاجتماع بفندق كوكو دائرة لانجو بولاية ستول بجنوب تايلاند، الذي ينفذ بالتعاون مع جمعية سنابل التعليمة للتنمية الاجتماعية، حيث حظي الملتقى بمشاركة العديد من الأساتذة والدعاة المتميزين في هذا المجال عبر محاضرات وندوات علمية تأصيلية.