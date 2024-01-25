"رفض تأجير السيارات للمسنين".. هيئة النقل لـ"سبق": مخالفة تتبعها إجراءات نظامية

أشار عدد من المتقاعدين إلى امتناع واعتذار مكاتب تأجير السيارات عن التأجير لكبار السن؛ بحجة تقدمهم في السن وما ينتج عن السن من آثار صحية.
وأوضحوا أن رفض محلات تأجير السيارات التأجير لكبار السن أمر بات يشكل هاجساً لهم، رغم أن الموظف المتقاعد يمتلك رخصة قيادة سارية، وحالته الصحية سليمة، وتساءلوا: لماذا ترفض هذه المحلات تأجير كبار السن؟ وما هو المستند النظامي لذلك؟
"سبق" تواصلت مع المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للنقل صالح الزويد والذي أكد أنه لا يحق لأي مكتب تأجير الامتناع عن تقديم الخدمة لأي شخص تنطبق عليه الشروط المذكورة في اللائحة المنظمة للنشاط وهي: "وجود بطاقة هوية، إقامة، جواز ساري المفعول، وجود رخصة سير سارية، وانطباق شروط التغطية التأمينية".
وذكر "الزويد" أنه في حال رفض أي مكتب تأجير أي شخص، بالإمكان تقديم شكوى للهيئة العامة للنقل عبر الرقم الموحد (19929) لاتخاذ الإجراءات النظامية بحق المكتب.