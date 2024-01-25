"رفض تأجير السيارات للمسنين".. هيئة النقل لـ"سبق": مخالفة تتبعها إجراءات نظامية

"سبق" تواصلت مع المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للنقل صالح الزويد والذي أكد أنه لا يحق لأي مكتب تأجير الامتناع عن تقديم الخدمة لأي شخص تنطبق عليه الشروط المذكورة في اللائحة المنظمة للنشاط وهي: "وجود بطاقة هوية، إقامة، جواز ساري المفعول، وجود رخصة سير سارية، وانطباق شروط التغطية التأمينية".