بعد 3 أيام من المداولات و5 جلسات عمل.. اختتام المؤتمر الدولي حول "المرأة في الإسلام" بجدة

وثمَّن المشاركون المناقشات الفاعلة والثرية التي أكَّدت على تميّز الإسلام في مجال حقوق المرأة المسلمة تأصيلًا وتطبيقًا، والذي من شأنه تصحيح سوء الفهم لدى البعض لحقوق المرأة ومكانتها في الإسلام والردّ على الشبهات والمغالطات المثارة التي تدّعي أن الدين الإسلامي ينتقص من مكانة المرأة وينقص من حقوقها.