"السند" : "الأمر بالمعروف" شاهدة على دور السعودية من نصرة للتوحيد ومحاربة البدع

وفي بداية اللقاء أعرب "السند" عن سعادته بهذا اللقاء، شاكرًا الله تعالى لما أنعم به علينا في هذه البلاد المباركة من نعمة التوحيد لله رب العالمين وحده لا شريك له، وإقامة شرع الله -جل وعلا- وتحكيم الكتاب والسنة، منذ أن أسسها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن -رحمه الله- وحتى عهدنا هذا عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-.