مهرجان الكتّاب والقراء يُثري تجارب الزوار في عالم البودكاست

ويقوم الزوار في ركن "اقرأ نصك"، بتسجيل مقاطع صوتية لنصوصهم الأدبية التي كتبوها، أو تزويدهم بمحتوى أدبي جاهز، ثم يستمعون إلى ما سجلوه بأصواتهم؛ في خطوة تهدف إلى تحفيز الموهوبين، وحثهم على التفاعل مع النشاط الأدبي في قوالب عصرية؛ حيث شهدت الفعالية إقبالًا كبيرًا من الزوار.