مهرجان الكتّاب والقراء يُثري تجارب الزوار في عالم البودكاست
أتاح مهرجان الكتّاب والقراء، في نسخته الثانية بمركز الأمير سلطان الحضاري بمحافظة خميس مشيط، فرصة للزوار لإبراز مواهبهم في الإلقاء وقراءة النصوص والتفاعل مع الأدب، وإثراء تجاربهم في عالم البودكاست، عبر ركنين لـ"سحابة أدب"، الأول هما: "بودكاست الأسئلة"، و"اقرأ نصك".
ويقوم الزوار في ركن "اقرأ نصك"، بتسجيل مقاطع صوتية لنصوصهم الأدبية التي كتبوها، أو تزويدهم بمحتوى أدبي جاهز، ثم يستمعون إلى ما سجلوه بأصواتهم؛ في خطوة تهدف إلى تحفيز الموهوبين، وحثهم على التفاعل مع النشاط الأدبي في قوالب عصرية؛ حيث شهدت الفعالية إقبالًا كبيرًا من الزوار.
وفي ركن "بودكاست الأسئلة"، يتمكن الزوار من التفاعل مع مقدمي البودكاست، وطرح الأسئلة والمشاركة في حوارات تثري تجاربهم في عالم البودكاست الذي يموج باتجاهات متنوعة تجمع بين روح الدعابة، والتاريخ، وأخبار الفن، والرياضة، والمقابلات، والتقارير، وغيرها من الموضوعات المثيرة لاهتمام المستمعين.
وتأتي الفعالية، ضمن مبادرة "سحابة أدب" التي أطلقتها هيئة الأدب والنشر والترجمة؛ بهدف توفير محتوى أدبي مسموع "بودكاست وكتب صوتية" في الأماكن التي يقضي فيها الزائر أكثر من 15 دقيقة، وتضم مواد من جميع مجالات المعرفة الأدبية باللغتين العربية والإنجليزية، وإتاحة الفرصة للموهوبين والمبدعين وحثهم على التفاعل مع النشاط الأدبي وبقوالب عصرية جرى تنفيذها بالتعاون مع شركاء محليين وعالميين.
وتسعى هيئة الأدب والنشر والترجمة من خلال المهرجان، إلى الاحتفاء بالكتاب والقراء بصفتهما الأكثر تأثيرًا في سلسلة الإنتاج الثقافي والحضاري، إضافة إلى إيجاد منصة تسمح للمبدعين من المملكة والعالم بالتواصل الإبداعي الخلاق الذي يسهم في إثراء الساحة الثقافية، ويلبي احتياج الجمهور للأدب والثقافة والفن بأسلوب جمالي فريد.