28 صقراً يتأهلون للأشواط النهائية في خامس أيام مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

تأهل، اليوم، 28 صقراً إلى الأشواط النهائية في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2023؛ الذي ينظمه نادي الصقور السعودي في مقره بملهم (شمال مدينة الرياض)، بعد أن حلَّ كل منهم ضمن المراكز السبعة الأولى، في أربعة أشواط تأهيلية لمسابقة الملواح (400 متر) للسعوديين، جرت منافساتها بين ما يزيد على 170 صقراً.