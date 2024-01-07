"الضمان الصحي": دليل إعادة صرف الأدوية التأمينية للأمراض المزمنة يسهّل خدمة المستفيدين

أوضح مجلس الضمان الصحي أن اعتماد دليل إعادة صرف الأدوية التأمينية للأمراض المزمنة، يأتي انطلاقًا من الحرص على تسهيل الحصول على الخدمات التأمينية الصحية للمستفيدين.
وأكد الضمان الصحي أن الأمراض المزمنة التي شملتها القائمة هي "مرض الربو الشعبي، والكلى المزمن، والصرع، وباركنسون، وخلل البروستاتا، وارتفاع ضغط الدم".
وأضاف في تغريدة على حسابه في "إكس" أن القائمة شملت أيضًا أمراض ارتفاع حمض اليوريك وارتفاع الدهون الثلاثية ومرض هشاشة العظام ونقص تروية القلب، والجلوكوما، والتهاب المفاصل الروماتويدي، وداء الارتجاع المعدي، والسكري بنوعيه، والدة الدرقية المزمن والأمعاء الالتهابي والأنيميا المتعلقة بالحالات المزمنة المشمولة بالقائمة.