"الضمان الصحي": دليل إعادة صرف الأدوية التأمينية للأمراض المزمنة يسهّل خدمة المستفيدين

وأضاف في تغريدة على حسابه في "إكس" أن القائمة شملت أيضًا أمراض ارتفاع حمض اليوريك وارتفاع الدهون الثلاثية ومرض هشاشة العظام ونقص تروية القلب، والجلوكوما، والتهاب المفاصل الروماتويدي، وداء الارتجاع المعدي، والسكري بنوعيه، والدة الدرقية المزمن والأمعاء الالتهابي والأنيميا المتعلقة بالحالات المزمنة المشمولة بالقائمة.