الانقلاب الصيفي.. "المسند": اليومَ يتوقف النهارُ عن أخذه من حصة الليل وغدًا يبدأ العكس

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الأستاذ الدكتور عبدالله المسند: إن اليوم 21 يونيو هو بداية دخول فصل الصيف، وهو وقت الانقلاب الصيفي في النصف الشمالي من الكرة الأرضية؛ حيث تكون الشمس متعامدة فوق مدار السرطان؛ وبذلك تصل إلى أعلى نقطة لها في القبة الفلكية خلال مسارها السنوي، ويعتبر نهار هذا اليوم أطول نهار خلال العام.