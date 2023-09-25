"الإرشاد الزراعي" يوضح أسباب اسوداد وموت ثمار النخيل عند النضج وطرق التغلب عليها

ونصح الحساب بضرورة اتباع عدد من الخطوات للتغلب على هذه الظاهرة، منها: تنظيم الري والتسميد ومعالجة المياه إذا كانت مالحة، والتخفيف من العراجين، وخاصة عدد الثمار في الشمراخ الواحد، وهي الموازنة بين المجموع الخضري والثمري، وإذا كانت العراجين قريبة من الأرض ويحصل انعكاس في درجة الحرارة يزرع في أحواض محصول بقولي، مع تغطية العرجون بعازل حراري ليخفف من النتح، ويسهل وصول المياه إلى الثمار وتغطيتها بكيس ذي مسام وغير ذلك.