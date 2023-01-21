"العمرو": مخرجات الملتقى الـ22 لأبحاث الحج والعمرة ستصب لمصلحة تعظيم خدمة الحجاج

أكد عميد معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة الدكتور تركي بن سليمان العمرو، أن مخرجات الملتقى العلمي الثَّاني والعشرين لأبحاث الحج والعمرة والذي يفتتح فعالياته غدًا في مكة، ستكون رافدة لمنظومة عمل الحج ككل، خصوصًا أن الملتقى يعقد بعد إعلان المملكة عودة الحج إلى مرحلة ما قبل الجائحة، وهذا يعطي أهمية قصوى لجلسات ومناقشات الملتقى الذي يعقد برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبحضور الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة؛ تحت شعار: "نحو تجربة متميِّزة لخدمة ضيوف الرَّحمن".