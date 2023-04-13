بحضور القيادات التعليمية.. محافظ جدة يشارك أبناء شهداء الواجب الإفطارَ الرمضاني

وتفصيلًا: أوضح الدكتور الزارع أنّ إقامة هذه الاحتفالية تأتي امتدادًا للرعاية والاهتمام الذي توليه قيادة هذه البلاد، أيدها الله، لأبناء وذوي شهداء الواجب رحمهم الله؛ تقديرًا لما قدّموه من خدمة وتضحيات لهذا الوطن الغالي، مثمّنًا لمحافظ جدّة تشريفه لحفل الإفطار الذي أقامته الإدارة تكريمًا واحتفاءً بهم.