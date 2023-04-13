بحضور القيادات التعليمية.. محافظ جدة يشارك أبناء شهداء الواجب الإفطارَ الرمضاني

شارك محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، مساء اليوم؛ أبناءَ وبنات شهداء الواجب الإفطارَ الرمضاني الذي أقامته إدارة التعليم بمحافظة بجدة، بحضور مدير التعليم بجدة الدكتور نايف الزارع، وعدد من قيادات الإدارة، وأسر الطلبة المحتفى بهم.
وتفصيلًا: أوضح الدكتور الزارع أنّ إقامة هذه الاحتفالية تأتي امتدادًا للرعاية والاهتمام الذي توليه قيادة هذه البلاد، أيدها الله، لأبناء وذوي شهداء الواجب رحمهم الله؛ تقديرًا لما قدّموه من خدمة وتضحيات لهذا الوطن الغالي، مثمّنًا لمحافظ جدّة تشريفه لحفل الإفطار الذي أقامته الإدارة تكريمًا واحتفاءً بهم.
يُذكر أن وزارة التعليم أنشأت مكتب "وفاء" لرعاية أبناء شهداء الواجب، وأبناء المتوفّين من منسوبي التعليم في جميع إدارات التعليم بالمملكة؛ لخدمة أبنائهم من الطلبة ومساعدتهم اجتماعيًّا ونفسيًّا وصحيًّا؛ تقديرًا للتضحيات التي قدمها ذووهم في خدمة هذا الوطن.