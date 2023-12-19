"البيئة": السماح بزراعة القمح والأعلاف الموسمية يُسهم في تحقيق الأمن المائي واستدامة الموارد

وأشار ابن دخيل إلى أن قرار مجلس الوزراء تمديد فترة شراء الهيئة العامة للأمن الغذائي للقمح من المزارعين لمدة خمس سنوات أخرى، بما لا يتجاوز مليونَين ونصف المليون طن لكل عام، وبأسعار سيتم إعلانها بعد استكمال التنسيق بين الوزارة ووزارة المالية، سيسهم في تعزيز الأمن الغذائي، من خلال السماح للشركات بإنتاج كميات من القمح المحلي، والوصول إلى الكميات المستهدفة.. مبينًا أن قرار التمديد يشمل الشركات وكبار المزارعين، إضافة إلى صغار المزارعين الذين استفادوا من فترة السنوات الخمس الأولى.