"رافد": 980 ألف طالب وطالبة استفادوا من الخدمة و4 جوائز واعتمادات

وطوّرت الشركة 10 أنظمة وتطبيقات تقنية لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة، إلى جانب تعزيز مبدأ الرقابة والشفافية في خدماتها؛ منها أداة تخطيط المسارات التي تقلل من زمن الرحلة المدرسية، ونظام معالجة بيانات الشمول والتسكين لتسريع عمليات دراستها واعتمادها، ونظام البيانات التشغيلية، ونظام الحوادث لرصد وتسجيل الحوادث ميدانيًّا، ونظام وتطبيق الفحص الميداني، ونظام معالجة الملاحظات الذي يتيح لمنفّذ الخدمة الاطلاعَ على كل الملاحظات المرصودة ميدانيًّا، ومنصة النقل الرقمية، والتطبيقات المقدمة لمشروع نقل القطاع الخاص مثل تطبيق رافد للسائقين وتطبيق رافد أولياء الأمور وبطاقة الطالب الإلكترونية؛ بالإضافة إلى تطوير الموقع الإلكتروني للشركة الذي يتضمن العديد من الخدمات والمعلومات.