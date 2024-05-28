توجيه بالتطوير والتنسيق.. وزير الحرس الوطني يرأس اجتماع "مجلس أمراء الأفواج"

واطلع المجلس على الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله، واتخذ بشأنها عدداً من التوصيات اللازمة، كما تمّ خلال الاجتماع استعراض دراسة تطوير الأفواج، حيث قدّمها المدير العام التنفيذي لبرنامج التطوير الدكتور مشعل بن فواز المسعد.