تدشين برنامجيْ هدية خادم الحرمين من التمور وتفطير الصائمين في موريشيوس

دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -ممثلة في الملحقية الدينية بسفارة المملكة في جنوب إفريقيا أمس- برنامجي هدية خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور وتفطير الصائمين لمسلمي جمهورية موريشيوس، بحضور دعاة الملحقية الدينية ورؤساء المراكز الإسلامية.
وبلغت كمية التمور التي سيتم توزيعها (3) أطنان، والمستفيدون من هذين البرنامجين أكثرُ من 12 ألف مسلم ومسلمة.
وعبّر المسلمون عن بالغ شكرهم للمملكة وقيادتها الرشيدة، وللمسؤولين في وزارة الشؤون الإسلامية على تنفيذ هذه البرامج، وعلى الاهتمام بشؤون المسلمين وخدمتهم في جميع أنحاء العالم.