تدشين برنامجيْ هدية خادم الحرمين من التمور وتفطير الصائمين في موريشيوس

وعبّر المسلمون عن بالغ شكرهم للمملكة وقيادتها الرشيدة، وللمسؤولين في وزارة الشؤون الإسلامية على تنفيذ هذه البرامج، وعلى الاهتمام بشؤون المسلمين وخدمتهم في جميع أنحاء العالم.