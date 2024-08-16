تداول انتقال "عبدالحميد" يستدعيها.. قائمة بلاعبين سعوديين خاضوا تجارب احتراف خارجية

تزامنًا مع الأنباء المتداولة عن انتقال لاعب نادي الهلال سعود عبدالحميد إلى نادي روما الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، تستعرض "سبق" أسماء سعودية خاضت تجارب للعب خارجيًا لم تدم طويلًا غير لاعب وحيد وصفت تجربته بالناجحة وهو حسين عبدالغني، فيما كان فهد الغشيان وسامي الجابر وأسامة هوساوي من أبرز اللاعبين.
وتفصيلًا، بدأ اللاعب فهد الغشيان مشوار الاحتراف السعودي خارجيًا في عام 1998؛ حيث خاض التجربة مع نادي الكمار الهولندي، غير أن التجربة لم تدم سوى فترة وجيزة تصل لستة أشهر قبل أن يعود، وتردد وقتها أن سبب عودته هي مشاكل مع ناديه السعودي.
وفي عام 2000 خاض سامي الجابر ذات التجربة كأول سعودي يلعب في إنجلترا في وولفرهامبتون على سبيل الإعارة لخمسة أشهر مع خيار الشراء، لكنه عاد بعد ذلك لصفوف نادي الهلال.
وعن حسين عبدالغني، فقد انتقل إلى نيوشاتل السويسري في عام 2008 بعقد مدته 3 سنوات وُصِفَت بأفضل تجربة، وخاض تجربة أخرى برفقة فيريا البلغاري موسم 2017-2018.
وفي موسم 2012-2013، انتقل أسامة هوساوي إلى صفوف أندرلخت البلجيكي، ولكنه لم يجد نفسه هناك خلال ستة أشهر، ولعب مباراة واحدة بالدوري البلجيكي وأخرى بالكأس، وحقق كأس السوبر المحلي.
احترف كذلك صالح الشهري مع بيرامار، غير أنه عاد إلى النادي الأهلي، وكذلك الشقيقان عبدالله عطيف وصقر عطيف مع لوليتانو بالدرجة الثانية البرتغالية، وسعيد المولد برفقة فارينسي بنفس الدرجة.
وفي إسبانيا، احترف عديد من اللاعبين السعوديين في الكرة الإسبانية، في يناير 2018 لمدة ستة أشهر فقط، وهم: فهد المولد "ليفانتي"، وسالم الدوسري "فياريال"، ويحيى الشهري "ليجانيس"، وعلي النمر "نومانسيا"، وعبدالمجيد الصليهم "رايو فايكانو"، وعبدالله الحمدان "سبورتينج خيخون"، ونوح الموسى "بلد الوليد"، ومروان عثمان "ليجانيس"، وجابر عيسى "فياريال".