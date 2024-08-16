تداول انتقال "عبدالحميد" يستدعيها.. قائمة بلاعبين سعوديين خاضوا تجارب احتراف خارجية

وتفصيلًا، بدأ اللاعب فهد الغشيان مشوار الاحتراف السعودي خارجيًا في عام 1998؛ حيث خاض التجربة مع نادي الكمار الهولندي، غير أن التجربة لم تدم سوى فترة وجيزة تصل لستة أشهر قبل أن يعود، وتردد وقتها أن سبب عودته هي مشاكل مع ناديه السعودي.