غدًا.. هيئة تطوير عسير تنظم فعالية للمشي الطويل بشعار "قمم وشيم"

وتنطلق المسيرة غداً من "ساحة البحار" جوار إمارة المنطقة وتستمر لمدة 10 أيام، بمسافة تقدر بـ 240 كيلومتراً، حيث تشمل محطات المسيرة "قمم وشيم" أماكن متعددة، وقرى تراثية بارزة، ومتنزهات حيوية سياحية تشتهر بها المنطقة، بدأ من ساحة البحار مروراً بجامعة الملك خالد، ووطن آل ينفع التراثي، ومتنزه الحبلة السياحي، ومتحف آل زلفة، ومطار أبها، وقصر مالك التراثي، وعقبة الصماء، وقصور آل أبو سراح، وتنتهي في نقطة الانطلاق "ساحة البحار".