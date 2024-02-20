"البلدية والإسكان" تدشن خدمة "تصريح اللوحات الإعلانية المؤقتة" عبر "بلدي"

ويشترط ألا تكون اللوحات مصدر إزعاج صوتي أو ضوئي أو تحتوي مضموناً مخالفاً للذوق العام، مع الالتزام بعدم تركيب الإعلانات أو اللوحات الدعائية على نوافذ المباني، والحصول على موافقة وزارة التجارة في حال كان تصريح اللوحات الإعلانية المؤقتة للتخفيضات.



