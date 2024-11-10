تدشين استراتيجية الإشراف الفني على المنظمات غير الربحية.. "الموارد البشرية": نقلةٌ نوعية

دشنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، استراتيجية الإشراف الفني على المنظمات غير الربحية، التي تهدف إلى تعزيز الدور التنموي للكيانات غير الربحية، وتوفير بيئة ممكنة تساعد المنظمات على تحقيق أهدافها بفعالية وكفاءة وتعظم من أثرها التنموي في المجتمع.
وتتلخص مهام استراتيجية الإشراف الفني في نشر ثقافة العمل غير الربحي ورفع وعي المجتمع بأهميته ورصد الاحتياجات التنموية وتلبيتها من خلال التشجيع على تأسيس منظمات غير ربحية ومساعدة طالبي التأسيس، إلى جانب تنظيم النشاط الفني بتقييم البرامج والمشروعات، وإبداء الرأي في حل ودمج المنظمات التابعة، وتمكين المنظمات غير الربحية التابعة لها بمتابعة نشاطها وتقييم كفاءتها الفنية والمساهمة في تذليل الصعوبات وتنظيم الفعاليات التطويرية لها، بالإضافة إلى مهام الإسناد الحكومي، ويتمثل في بناء القدرات وتمكين المنظمات غير الربحية من الإسناد والمشاركة في تطوير الخدمات.
وتمثل هذه الاستراتيجية نقلة نوعية في عملية الإشراف الفني على القطاع غير الربحي؛ حيث تسعى إلى تحقيق تحول إيجابي في أداء هذا القطاع الحيوي، لتصبح المنظمات غير الربحية شريكًا رئيسيًّا في تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع؛ وذلك ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تحسين كفاءة الأداء وتطوير القدرات الفنية للمنظمات غير الربحية؛ مما يسهم في خلق بيئة عمل أكثر احترافية، إلى جانب زيادة فاعلية البرامج والمبادرات التي تقدّمها هذه المنظمات، وتعزيز دورها في خدمة المجتمع.
تجدر الإشارة إلى أن الاستراتيجية تشمل مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة من قِبَل المنظمات غير الربحية، بالإضافة إلى تمكين المنظمات غير الربحية وتعزيز مساهمتنا في تلبية الاحتياجات التنموية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدعم الأعمال المجتمعية.