تدشين استراتيجية الإشراف الفني على المنظمات غير الربحية.. "الموارد البشرية": نقلةٌ نوعية

وتمثل هذه الاستراتيجية نقلة نوعية في عملية الإشراف الفني على القطاع غير الربحي؛ حيث تسعى إلى تحقيق تحول إيجابي في أداء هذا القطاع الحيوي، لتصبح المنظمات غير الربحية شريكًا رئيسيًّا في تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع؛ وذلك ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تحسين كفاءة الأداء وتطوير القدرات الفنية للمنظمات غير الربحية؛ مما يسهم في خلق بيئة عمل أكثر احترافية، إلى جانب زيادة فاعلية البرامج والمبادرات التي تقدّمها هذه المنظمات، وتعزيز دورها في خدمة المجتمع.