العالمي يزيد الراجحي يتأهب لتحدي جديد في رالي القصيم 2024

بدوره، قال تيمو غوتشالك: "رالي القصيم يمثل اختبارًا هامًا لنا في إطار استعداداتنا لرالي داكار. السيارة تطورت بشكل ملحوظ هذا الموسم، ونحن نعمل على التأكد من أنها جاهزة تمامًا للمنافسة الشرسة التي تنتظرنا. العمل مع يزيد دائمًا ممتع، هدفنا الآن هو تحقيق نتيجة ممتازة هنا، مع مواصلة التحضير لداكار حيث ستكون المنافسة على أعلى مستوى. نحن متحمسون لتحدي الصحراء السعودية من جديد".