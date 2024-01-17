"فقيها": 196 دولة ستشارك في "كوب 16" للبحث عن حلولٍ لتدهور الأراضي والجفاف

وأوضح أنه خلال الـ 500 عام الماضية تدهور 2 مليار هكتار من الأراضي في العالم بدرجات متفاوتة بينما في الـ 25 عامًا المقبلة سنشهد تدهور ضعف هذه الكمية، وبحلول عام 2050م سنفقد ما بين 5.5 إلى 6 مليارات هكتار في حال عدم اتخاذ إجراءات للحد من ذلك.