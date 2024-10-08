"نائب أمير منطقة مكة" يشهد توقيع اتفاقية لنقل مَبانٍ صحية لإيواء المرضى النفسيين

وتأتي هذه الخطوة بدعم مباشر من إمارة منطقة مكة المكرمة التي تسعى إلى تعزيز الجهود الرامية إلى تحسين جودة الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة لسكان المنطقة والمتضمنة الرعاية النفسية، وتوسيع قدرات إيواء المرضى في المنشآت الصحية المتخصصة؛ بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030 لتحسين جودة الحياة.