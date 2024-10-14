تنفيذ 22.656 جولة رقابية على مرافق الضيافة السياحية في النصف الأول من 2024

وأوضحت الوزارة، أن أبرز المخالفات تَضمنت مزاولة النشاط دون الحصول على الترخيص، وإعادة فتح المرفق السياحي خلال مدة الإغلاق الواردة في قرار العقوبة، وتدني مستوى النظافة في المرفق، وفقدان شرط من شروط الترخيص، إضافة إلى عدم تسجيل البيانات المطلوبة لدخول وخروج السائح لمرافق الضيافة في أنظمة الحجز والتسجيل الإلكترونية المرتبطة بالمنصة الوطنية للرصد السياحي ونظام "شموس".