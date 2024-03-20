بعد ما شاهده على الطريق إلى قريته.. "الظفيري": الجهة أو المسؤول الواثق من عمله سيكشف للناس كل التفاصيل

وفي مقاله "الشفافية في عقود صيانة الطرق" بصحيفة "المدينة"؛ يقول "الظفيري": "قريتي "الصفيري" تبعد عن حفر الباطن 15 كيلومترًا، لا جديدَ في الطريق كما عرفته من سنوات، قبل أيام بدأتُ أرى لوحات في بداية الطريق ونهايته، تشير إلى أن العقد الخاص بهذا الطريق يبدأ من هنا، وينتهي هنا في الطريق الرّابط بين حفر الباطن والكويت، كما كانت هناك لوحات تشبهها في طريق الرياض كذلك".