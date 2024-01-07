أمطار وكتلة باردة وتنزه في البراري.. "طقس إجازة منتصف العام" كما يراه "الحصيني"

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، إنه يتوقع -بحسب النماذج العددية للطقس خلال إجازة منتصف الفصل للطلاب والطالبات للعام 1445هـ- تمركز كتلة باردة على أجزاء واسعة من الوسطى والصمان والدهناء وشمال الشرقية، تمتد حتى الجنوبية الغربية من المملكة بما فيها المرتفعات الجبلية وشرقها.
وأوضح "الحصيني"، عبر حسابه على منصة "إكس": "البرد مؤذٍ للإنسان والحيوان والنبات؛ خاصة إذا كان الهواء البارد جافًّا، وهذا ما يحصل في الكتلة المتوقعة، وعلى سبيل المثال فالعاصمة الرياض متوقع أن تصل فيها الحرارة فجرًا من ست إلى سبع درجات، وخارج المدن والمرتفعات الجنوبية من الممكن أن تقترب من الصفر المئوي، إلا أن يصرفها الله".
وأضاف: "وعمومًا متوقع أجواء جيدة معتدلة نهارًا، باردة ليلًا على المناطق السابقة، ولا يُمنع التنزه في البراري خاصة في النهار، واحتاطوا في الملابس ليلًا مع خيمة أو غرف، أو الرجوع ليلًا، في معظم المناطق، واحرصوا على الأذكار الشرعية فهي ذكر لله وتحفظكم بحفظه".
وأردف: "استمرار فرصة الأمطار -إن شاء الله- على أجزاء من مناطق الباحة وعسير وجازان وجنوب منطقة مكة، مع حبات برد، والله أعلم".