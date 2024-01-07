أمطار وكتلة باردة وتنزه في البراري.. "طقس إجازة منتصف العام" كما يراه "الحصيني"

وأوضح "الحصيني"، عبر حسابه على منصة "إكس": "البرد مؤذٍ للإنسان والحيوان والنبات؛ خاصة إذا كان الهواء البارد جافًّا، وهذا ما يحصل في الكتلة المتوقعة، وعلى سبيل المثال فالعاصمة الرياض متوقع أن تصل فيها الحرارة فجرًا من ست إلى سبع درجات، وخارج المدن والمرتفعات الجنوبية من الممكن أن تقترب من الصفر المئوي، إلا أن يصرفها الله".