تنبيهات جوية تشمل 7 مناطق.. أمطار وضباب وتحذيرات من تدنٍّ خطير في الرؤية

كشفت معلومات رسمية من المركز الوطني للأرصاد عن تنبيهات جوية جديدة تشمل 7 مناطق في المملكة، وسط توقعات بهطول أمطار خفيفة وضباب كثيف وانعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية. التنبيهات تفاوتت بين اللونين الأصفر والبرتقالي، ووصلت للإنذار الأحمر في بعض المواقع، مع تحذيرات من رياح نشطة وصواعق رعدية.
منطقة مكة المكرمة
تشهد محافظات القنفذة، العرضيات، الطائف، أضم، ميسان، الليث، جدة، رابغ، والشعيبة تقلبات جوية تشمل أمطارًا خفيفة ورياحًا نشطة وصواعق رعدية، إلى جانب ضباب كثيف متوقع خاصة في الطائف التي خُصص لها إنذار برتقالي، حيث تسجل شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.
منطقة الحدود الشمالية
في كل من طريف، رفحاء، والعويقيلة – عرعر، رُفع مستوى التنبيه إلى الأحمر نتيجة ضباب كثيف يبدأ من الساعة 1 فجرًا وحتى 9 صباحًا من يوم الأربعاء، مع توقع بانخفاض مدى الرؤية إلى أقل من كيلومتر واحد.
منطقة عسير
تأثرت محافظات أبها، أحد رفيدة، خميس مشيط، النماص، بلقرن، تنومة، بارق، المجاردة، رجال ألمع، محايل، القحمة، والبرك بهطولات خفيفة ورياح نشطة مصحوبة بصواعق رعدية، إضافة إلى ضباب متفاوت الكثافة. وسجلت عدة محافظات إنذارات برتقالية مع تدنٍ في مدى الرؤية بين 1 إلى 3 كيلومترات.
المنطقة الشرقية
شملت التنبيهات العديد، حفر الباطن، الخفجي، النعيرية، قرية العليا، الأحساء، بقيق، الجبيل، الخبر، الدمام، القطيف، ورأس تنورة، وتنوّعت ما بين إنذارات برتقالية وحمراء بسبب حالات ضباب كثيف تبدأ من الساعة 1 فجرًا وتستمر حتى الثامنة صباحًا، مع شبه انعدام في الرؤية الأفقية.
منطقة جازان
رُصدت تقلبات جوية في الحُرث، الدائر، الريث، العارضة، العيدابي، فيفا، هروب، بالإضافة إلى بيش والدرب. وتشمل الحالات ضبابًا خفيفًا إلى متوسط، مع توقع بأمطار خفيفة ورياح نشطة، وصواعق رعدية، وتستمر الحالات من ساعات الفجر حتى الساعة 8 مساءً.
منطقة الجوف
في محافظات القريات وطبرجل، تم رفع الإنذار إلى الأحمر بسبب ضباب كثيف يبدأ من الساعة 1 فجرًا حتى 9 صباحًا، فيما سُجّلت تنبيهات برتقالية في سكاكا ودومة الجندل لحالة ضباب تؤثر على مدى الرؤية الأفقية ما بين 1 إلى 3 كيلومترات.
منطقة الباحة
تشمل التنبيهات محافظات الباحة، القرى، المندق، بلجرشي، بني حسن، الحجرة، والمخواة، مع توقعات بهطول أمطار خفيفة مصحوبة برياح نشطة وصواعق رعدية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية يبدأ من الساعة 12 ظهرًا حتى الثامنة مساءً.