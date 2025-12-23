تنبيهات جوية تشمل 7 مناطق.. أمطار وضباب وتحذيرات من تدنٍّ خطير في الرؤية

المنطقة الشرقية

شملت التنبيهات العديد، حفر الباطن، الخفجي، النعيرية، قرية العليا، الأحساء، بقيق، الجبيل، الخبر، الدمام، القطيف، ورأس تنورة، وتنوّعت ما بين إنذارات برتقالية وحمراء بسبب حالات ضباب كثيف تبدأ من الساعة 1 فجرًا وتستمر حتى الثامنة صباحًا، مع شبه انعدام في الرؤية الأفقية.