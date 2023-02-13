وزير العدل: الحياد والتجرد والموضوعية من أهم صفات القانوني

وأكد معالي الدكتور الصمعاني خلال لقائه بعدد من طلاب وطالبات القانون في الجامعات السعودية، في مركز التدريب العدلي، اليوم، أن القطاع القانوني في المملكة مقبل على حالة من التطور النوعي المستمر بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-.