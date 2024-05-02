خان وطنه وحاول الإخلال بالنظام العام للدولة.. الرياض تشهد تنفيذ حكم القتل في الجاني

بتوفيق من الله وعلى ضوء ما توفر لدى الجهات الأمنية من معلومات تم القبض بتاريخ 24/ 8/ 1442هـ على عبدالله بن عبدربه الزهراني -سعودي الجنسية- لارتكابه أفعالًا مجرمة تنطوي على خيانة وطنه تهدف إلى الإخلال بالنظام العام للدولة وزعزعة أمن المجتمع واستقراره، وتبنيه منهجًا إرهابيًا وتأييده للفكر الإرهابي.