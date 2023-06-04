أمير جازان يرعى حفل تخريج 2700 متدرب ومتدربة بمنشآت التدريب التقني

رعى أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، بحضور الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة ومحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، مساء أمس، حفل تخريج أكثر من 2700 متدرب ومتدربة بمنشآت التدريب التقني والمهني، إضافة للدفعة الأولى من المتدربين في برنامجي "فرسان" و "جسور"، التي تأتي ضمن تأهيل الكوادر الوطنية لمهنة صيد الأسماك بالمنطقة.