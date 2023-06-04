أمير جازان يرعى حفل تخريج 2700 متدرب ومتدربة بمنشآت التدريب التقني

رعى أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، بحضور الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة ومحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، مساء أمس، حفل تخريج أكثر من 2700 متدرب ومتدربة بمنشآت التدريب التقني والمهني، إضافة للدفعة الأولى من المتدربين في برنامجي "فرسان" و "جسور"، التي تأتي ضمن تأهيل الكوادر الوطنية لمهنة صيد الأسماك بالمنطقة.
وأوضح مدير التدريب التقني والمهني بجازان المهندس يزيد الصقري، أن الحفل تضمن تسليم خمسة قوارب صيد لخمسة متدربين مستفيدين من البرنامج من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة، وتخريج الدفعة الأولى من برامج مركز "أتقن" للتدريب النسائي البالغ عددهن 80 متدربة.
وأعرب "الصقري" بهذه المناسبة عن شكره لأمير المنطقة على ما يقدمه من دعم مستمر للمتدربين والمتدربات وحرصه على مشاركة المتدربين فرحة تخرجهم والالتقاء بهم وتعزيز انطلاقتهم نحو التميز في حياتهم العملية، داعياً المولى أن يوفق الخريجين في حياتهم المقبلة لما فيه خدمة هذا الوطن العزيز.
من جانبه، أبرز مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس محمد بن علي آل عطيف خلال كلمته مبادرة الوزارة في تنفيذ برنامج تأهيل الكوادر الوطنية لمهنة صيد الأسماك التي نفذتها بالتعاون مع عدد من منشآت التدريب التقني والمهني بالمنطقة عبر مسار جسور، الذي يستهدف قطاع النفل والتوزيع، ومسار "فرسان" الذي يستهدف قطاع الخدمات المساندة والتشغيل، سعياً لتعزيز القدرات الوطنية وتأهيلها في هذين القطاعين عبر تطوير مهارات وتقنيات نقل وتوزيع المنتجات السمكية وصيانة قوارب ومراكب الصيد.
عقب ذلك، بدأت مسيرة الخريجين والخريجات في تخصصات البكالوريوس والدبلوم والدورات التدريبية المهنية، وشاهد أمير المنطقة والحضور عرضاً مرئياً عن برنامج التدريب النسائي "أتقن" الذي يهدف لتعريفهن بمبادئ صيانة السيارات وغيرها من الجوانب المهنية والتقنية.
وفي ختام الحفل، سلم أمير المنطقة مفاتيح عدد من السيارات الخاصة بنقل الأسماك، وقوارب الصيد للمتميزين في برنامج تأهيل الكوادر الوطنية في مهنة صيد الأسماك، والتقطت الصورة التذكارية لسموه مع الخريجين والخريجات.