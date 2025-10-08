"الأرصاد" يُنبّه: أمطار رعدية ورياح نشطة اليوم على 8 مناطق بينها مكة والرياض والشرقية

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره اليوم الخميس 17 ربيع الآخر 1447هـ الموافق 9 أكتوبر 2025م، استمرار الحالة المطرية التي تؤثر على أجواء المملكة، حيث لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، مع عدم استبعاد امتداد تأثيرها إلى أجزاء من المدينة المنورة وتبوك. كما تشمل الحالة الأجزاء الغربية من منطقة الرياض، إضافة إلى المنطقة الشرقية، في حين يستمر نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الساحلية من منطقتي المدينة المنورة وتبوك.
وفي تفاصيل درجات الحرارة والرطوبة، تصدرت مكة المكرمة والمدينة المنورة المدن الأعلى حرارة بـ 39 درجة مئوية، تلتها الدمام بـ 38، والرياض بـ 37، في حين سجّلت أبها أقل درجة حرارة بـ 27 درجة. وبلغت الرطوبة في جدة 80%، وفي أبها والباحة وصلت إلى 90%، فيما كانت أقلها في نجران عند 25%.
وفيما يخص البحر الأحمر، فإن الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج يتراوح بين متر إلى مترين، وقد يتجاوز المترين جنوبًا، فيما تكون حالة البحر خفيفًا إلى متوسط، ومائجًا مع السحب الرعدية.
أما الخليج العربي، فتكون الرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية شمالًا ووسطًا، وشرقية إلى جنوبية شرقية جنوبًا، بسرعة تصل إلى 25 كم/ساعة، وارتفاع الموج نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.
ودعا المركز الوطني للأرصاد المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في المناطق المتأثرة، خاصة في الطرق المكشوفة والسواحل، ومتابعة التحديثات عبر منصاته الرسمية نظرًا لاستمرار تأثيرات الحالة الجوية على أجزاء من المملكة.