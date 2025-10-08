"الأرصاد" يُنبّه: أمطار رعدية ورياح نشطة اليوم على 8 مناطق بينها مكة والرياض والشرقية

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره اليوم الخميس 17 ربيع الآخر 1447هـ الموافق 9 أكتوبر 2025م، استمرار الحالة المطرية التي تؤثر على أجواء المملكة، حيث لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، مع عدم استبعاد امتداد تأثيرها إلى أجزاء من المدينة المنورة وتبوك. كما تشمل الحالة الأجزاء الغربية من منطقة الرياض، إضافة إلى المنطقة الشرقية، في حين يستمر نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الساحلية من منطقتي المدينة المنورة وتبوك.