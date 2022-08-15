المركز السعودي لسلامة المرضى يطلق حملة "الإذن الطبي"

وتُركّز على الإجراءات المتبعة لأخذ الإذن الطبي في الحالات الإسعافية والحالات الحرجة التي قد تتطلب قرارات سريعة وعاجلة، مما سيكون له بالغ الأثر في الحفاظ على سلامة المرضى ورفع مستوى الرضا عن الخدمات المقدمة في مختلف مجالات الرعاية الصحية في المملكة.