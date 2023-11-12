طلبة "تعليم الرياض" يبدأون اختبارات الفصل الدراسي الأول

وأشاد المتحدث الرسمي لتعليم منطقة الرياض عبدالسلام الثميري، بالجهود المبذولة من جميع الطواقم الإدارية والتعليمية، والتعاون الكبير بين الجهات التعليمية والجهات الأخرى؛ لتهيئة الأجواء لأبنائنا الطلاب والطالبات لأداء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث، ومنها دور الجهات الأمنية وتعاونها في تنظيم حركة المرور والسير في محيط المدارس.