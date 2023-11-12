طلبة "تعليم الرياض" يبدأون اختبارات الفصل الدراسي الأول

أدى طلاب مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، اليوم الأحد، الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الأول للعام الدراسي 1445هـ.
وشملت الاختبارات الطلاب والطالبات من الصف الثالث الابتدائي حتى الصف الثالث الثانوي، وسط متابعة ميدانية من مديري التعليم والمساعدين والمشرفين.
وأشاد المتحدث الرسمي لتعليم منطقة الرياض عبدالسلام الثميري، بالجهود المبذولة من جميع الطواقم الإدارية والتعليمية، والتعاون الكبير بين الجهات التعليمية والجهات الأخرى؛ لتهيئة الأجواء لأبنائنا الطلاب والطالبات لأداء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث، ومنها دور الجهات الأمنية وتعاونها في تنظيم حركة المرور والسير في محيط المدارس.
وأشار إلى أن أكثر من 2500 مشرف ومشرفة، تفقدوا ميدانيًا المدارس؛ لدعم ومساندة متابعة سير الاختبارات.
وقال "الثميري": إن مشرفي الإدارة ومكاتب التعليم، أشرفوا وبشكل مباشر على انطلاقة الاختبارات، وتابعوا سير اختبارات اليوم الأول.
ونوّه إلى الجهود المبذولة من الجميع لتوفير الأجواء المناسبة للطلاب والطالبات لتأدية الاختبارات، مشددًا على أهمية دور الأسرة كشريك مهم وأساسي مع المدرسة لصالح نجاح المنظومة والعملية التعليمية.
وأوضح أن الإدارة قد خصصت هواتف للتواصل الإرشادي وتقديم الاستشارات؛ لتهيئة ومساعدة الطلاب والطالبات خلال فترة الاختبارات.
كما أعلن أن نتائج الفصل الدراسي الأول ستكون متاحة للجميع قبل نهاية دوام الخميس المقبل 2/ 5/ 1445هـ عبر نظام "نور"، متمنيًا التوفيق والنجاح لجميع الطلاب والطالبات.