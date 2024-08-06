قبل كأس العالم 2034.. 5 أضعاف زيادة في وحدات الإقامة بـ5 مدن سعودية

ومن المخطط أن يزيد المخزون في الرياض من 21.116 غرفة إلى 127.275 غرفة، وتشمل هذه الزيادة 32.616 غرفة فندقية من فئة ثلاث نجوم، و28.674 غرفة من فئة أربع نجوم، و42.554 غرفة فندقية من فئة خمس نجوم و2.315 شقة فندقية.