قبل كأس العالم 2034.. 5 أضعاف زيادة في وحدات الإقامة بـ5 مدن سعودية

ستزيد المملكة العربية السعودية عدد وحدات الإقامة في خمس مدن، لتصل إلى أكثر من 230 ألف غرفة قبل كأس العالم لكرة القدم 2034؛ وهو ما يمثل زيادة بمقدار خمسة أضعاف مقارنة بالمخزون المتاح الحالي البالغ 47 ألف وحدة في الرياض وجدة والخبر وأبها ونيوم.
ومن المخطط أن يزيد المخزون في الرياض من 21.116 غرفة إلى 127.275 غرفة، وتشمل هذه الزيادة 32.616 غرفة فندقية من فئة ثلاث نجوم، و28.674 غرفة من فئة أربع نجوم، و42.554 غرفة فندقية من فئة خمس نجوم و2.315 شقة فندقية.
وفي جدة، يتضمن المخزون 7.295 غرفة فندقية من فئة ثلاث نجوم، و9.178 غرفة من فئة أربع نجوم، و9.320 غرفة فندقية و3.842 شقة فندقية.
وفي الخبر سيرتفع عدد الغرف من 10.534 إلى 17.504 غرفة، تشمل هذه الزيادة 654 غرفة إضافية من فئة ثلاث نجوم، و3.997 غرفة من فئة أربع نجوم، و2.049 غرفة فندقية من فئة خمس نجوم و270 شقة فندقية.
ومن المتوقع أن تقدم أبها إجمالي 19.697 وحدة إقامة.. ومن بين هذه الوحدات ستكون 3.667 غرفة جديدة من فئة ثلاث نجوم، و7.604 وحدة من فئة أربع نجوم، و4.056 غرفة من فئة خمس نجوم، و3.619 شقة فندقية.
وفي نيوم، تشمل الخطط تقديم إجمالي 24.438 غرفة، تتضمن 5.044 وحدة من فئة ثلاث نجوم، 8.129 غرفة من فئة أربع نجوم، 9.321 غرفة فندقية من فئة خمس نجوم و915 شقة فندقية.
وسيتم تأكيد الاختيار الرسمي للمملكة كمضيف لكأس العالم 2034 في 11 ديسمبر المقبل.