فعاليات "انسجام عالمي" تتصدر اهتمام الجالية الهندية في المملكة

تصدّرت فعاليات مبادرة "انسجام عالمي 2" اهتمام الجالية الهندية في المملكة، وسط إشادة واسعة بالتنوع الثقافي والفني الذي تقدمه المبادرة ضمن برنامج جودة الحياة أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.
ومنذ انطلاقها يوم الأحد الماضي، قدّمت المبادرة مجموعة من الأنشطة المتنوعة التي استهدفت العائلات والزوار، تضمنت عروضًا فنية بمشاركة عدد من الفنانين والمؤثرين من الهند، إلى جانب عروض جماعية أبرزت التراث والفنون الشعبية الهندية، في أجواء احتفالية جمعت بين الثقافة والترفيه.
وحظيت المبادرة بتغطية واسعة من وسائل الإعلام الهندية التي أشادت بالنجاح التنظيمي والاهتمام الذي لاقته من أبناء الجالية، ووصفتها بأنها منصة فريدة لتعزيز التقارب الثقافي بين المملكة والهند، وتقديم تجربة حية تحتفي بالتنوع الإنساني.
وفي موقع الفعالية، عبّرت الفتاة الهندية "مصباح" عن فخرها بالمشاركة، قائلة: "نشأت في المملكة، وشعرت بسعادة كبيرة وأنا أرى فعاليات بلدي هنا.. الفعاليات عكست التنوع الكبير في الهند، وهي جسر للتقارب بين الشعوب."
كما أشادت "ريا باتشاريا"، إحدى المشاركات في الأسبوع الهندي، بما احتضنته الفعالية من عروض متنوعة تعبّر عن ثراء الثقافة الهندية، مؤكدة أن هذه المبادرة تحتفي بالثقافات المختلفة وتعزز الروابط الإنسانية.
وفي سياق متصل، أوضحت "توجي جوس"، خلال مشاركتها في عرض الأزياء الهندية التقليدية، أن المبادرة جذبت اهتمام الزوار من مختلف مناطق المملكة، مشيرة إلى أن تنوع الأزياء الهندية يعكس التعدد الثقافي الغني في بلادها.
كما عبّر عدد من الزوار عن إعجابهم بحُسن التنظيم وتنوّع العروض، مؤكدين أن الإقبال على الفعالية بدأ منذ ما قبل انطلاقها.
وتواصل المبادرة فعالياتها اليوم بتقديم عروض السيرك الهندي "360 درجة" إلى جانب فقرات فنية واستعراضية، فيما تستمر فعاليات الأسبوع الثقافي الهندي حتى 10 نوفمبر الجاري، مقدمة سلسلة من العروض التي تعكس غنى الثقافة الهندية وتنوّع مكوناتها.