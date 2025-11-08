فعاليات "انسجام عالمي" تتصدر اهتمام الجالية الهندية في المملكة

ومنذ انطلاقها يوم الأحد الماضي، قدّمت المبادرة مجموعة من الأنشطة المتنوعة التي استهدفت العائلات والزوار، تضمنت عروضًا فنية بمشاركة عدد من الفنانين والمؤثرين من الهند، إلى جانب عروض جماعية أبرزت التراث والفنون الشعبية الهندية، في أجواء احتفالية جمعت بين الثقافة والترفيه.