وزارة الحج والعمرة تدعو للسكينة في الحرم وتنشر إرشادات لضيوف الرحمن

كما أوضحت الوزارة في رسالتها التوعوية، ضرورة الحفاظ على الهدوء والسكينة في كل الأوقات؛ حيث يُعَد الانشغال بالطاعة والذكر من الوسائل التي تعزز هذه الأجواء الروحانية وتساهم في نشر الطمأنينة بين الزوار والمعتمرين، وأشارت إلى أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب وعيًا مشتركًا من الجميع، والتزامًا بآداب الحرم الشريف؛ لتبقى الأجواء فيه مفعمة بالوقار والتقدير لقدسية المكان.