"الشورى" يوافق على مذكرة تفاهُم بين السعودية والنمسا للتعاون في المجال الاقتصادي

وفي مداخلة له على التقرير، طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عثمان حكمي جامعة حفر الباطن بالمسارعة في استحداث برامج نوعية، داعيًا إلى الاستفادة من مبادرة "ادرس في السعودية" لاستقطاب الطلبة الدوليين، التي يبنى عليها حصول الجامعة على مراكز متقدمة في التصنيفات الدولية.