لتحسين المشهد الحضري.. حملة رقابية على المباني السكنية قيد الإنشاء بالظهران

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت عن رصد 30 مخالفة تمثلت في عدم وجود رخصة بناء بالموقع توضح بيانات الرخصة، وعدم تنفيذ السور المؤقت حسب المواصفات والتعليمات البلدية، إضافة إلى عدم وجود لوحة المشروع وتهالك السور المؤقت وعدم صيانته، مؤكدةً استمرار الحملة الرقابية لتصحيح المخالفات الفنية، وتوعية ملاك المباني والمقاولين بضرورة تطبيق الاشتراطات والالتزام بالمعايير النظامية.