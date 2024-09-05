ضبط مواطنَين شرعا في الصيد دون ترخيص بمحمية الملك عبدالعزيز

تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي من ضبط مواطنين ومقيم؛ لمخالفتهما نظام البيئة، خلال واقعتين منفصلتين.
تفصيلًا، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنين مخالفين لنظام البيئة؛ لارتكابهما مخالفة الشروع في الصيد دون ترخيص بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية، بحوزتهما بندقيتان هوائيتان، وتم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهما.
كما ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا مخالفًا لنظام البيئة؛ لاستغلاله الرواسب في منطقة المدينة المنورة.
وأوضحت القوات أنه تم ضبط معدة تُستخدم في نهل الرمل وتجريف التربة، يعمل عليها مقيم من الجنسية اليمنية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.