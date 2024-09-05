ضبط مواطنَين شرعا في الصيد دون ترخيص بمحمية الملك عبدالعزيز

وأوضحت القوات أنه تم ضبط معدة تُستخدم في نهل الرمل وتجريف التربة، يعمل عليها مقيم من الجنسية اليمنية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.