غرامات بإجمالي 272 ألف ريال.. "منظم المياه" يخالف 6 عملاء ويبرز الأسباب

وشملت القرارات التي تم إصدارها غرامات مالية بإجمالي 272 ألف ريال لـ 6 عملاء، وذلك لمخالفتهم حكم الفقرة (12) والفقرة (14) من المادة (67) من نظام المياه التي تنص على "التوصيل بشبكة المياه والصرف الصحي بطريقة غير نظامية" أو "إلحاق الضرر بمعدات وأجهزة المرخص له".