الأمين العام لمجلس التعاون يُرحِّب بقرار مجلس الأمن الداعي لإيقاف إطلاق النار بقطاع غزة خلال رمضان

وأكد في بيان صحفي ضرورة صدور هذا القرار للوصول إلى إيقاف دائم ومستدام لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الأسرى، وامتثال الأطراف لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي، وتوسيع نطاق تدفق المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة بأكمله، وتعزيز حمايتهم، معربًا عن أمله بأن يفضي هذا القرار إلى تخفيف معاناة أهالي غزة، وأن يسهم في وقف التصعيد واستهداف المدنيين الفلسطينيين وتهجيرهم قسرًا، وتحقيق وقف شامل للأزمة، وإنهاء الحصار المفروض على القطاع؛ لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.