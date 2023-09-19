حُررت.. بلاغ عن احتباس "قطة" داخل منهل سيول بمكة وتفاعل فوري من "الأمانة"

وكتبت "الأمانة"، في ردّها على البلاغ: "نقدّر لكم هذه الملاحظة وتمّت إحالتها إلى الجهة المختصة ونتشرّف بخدمتكم في كل وقت"، وهو الأمر الذي يعكس الدور الذي تقوم به "الأمانة" في التعامل مع مثل هذه البلاغات بحكم الاختصاص.