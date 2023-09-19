حُررت.. بلاغ عن احتباس "قطة" داخل منهل سيول بمكة وتفاعل فوري من "الأمانة"

تفاعلت أمانة العاصمة المقدّسة مع بلاغ تلقته حول احتباس "قطة" داخل منهل لتصريف مجاري السيول بمكة المكرّمة، لينتهي الأمر بتحرير القطة على الفور؛ ما يعكس حرص "الأمانة" على التعامل والتفاعل مع مثل هذه البلاغات.
وتعود تفاصيل البلاغ؛ بعد أن تلقت أمانة العاصمة المقدّسة، عبر حسابها الرسمي على "إكس" -"تويتر" سابقاً-، مفاده وجود قطة داخل منهل لمجاري السيول بحي البحيرات بمكة المكرّمة؛ حيث أرسلت فرقة مختصّة لانتشال "القطة" من المنهل وتحريرها على الفور.
وكتبت "الأمانة"، في ردّها على البلاغ: "نقدّر لكم هذه الملاحظة وتمّت إحالتها إلى الجهة المختصة ونتشرّف بخدمتكم في كل وقت"، وهو الأمر الذي يعكس الدور الذي تقوم به "الأمانة" في التعامل مع مثل هذه البلاغات بحكم الاختصاص.