إنجاز استباقي أسقط الإرهابي "الشهري".. فمَن باقي المطلوبين الـ9؟ هنا القائمة
بعد الإنجاز الأمني الاستباقي، لرئاسة أمن الدولة اليوم، بإعلانه مقتل الإرهابي "عبدالله بن زايد عبدالرحمن البكري الشهري" المطلوب رقم (4) ضمن قائمة المطلوبين الـ9، تنشر "سبق" أسماء الـ9 المطلوبين التي أعلنت عنهم الجهات الأمنية بتاريخ 21/ 4/ 1437هـ، إذ أعلنت الجهات الأمنية وقتها، قائمة تضم 9 مطلوبين للجهات الأمنية تورطوا في تفجيرات وأعمال إرهابية.
ودعت الجهات الأمنية -حينها- كل من تتوفر لديه معلومات عن أي منهم بالمسارعة في الإبلاغ عنهم على الرقم (990) أو أقرب جهة أمنية، مؤكدة أنه تسري في حق من يبلغ عن أي منهم المكافآت المقررة، وهي منح مكافآت مالية مقدارها مليون ريال لكل من يدلي بمعلومات تؤدي للقبض على أحد المطلوبين، وتزداد هذه المكافآت إلى خمسة ملايين في حال القبض على أكثر من مطلوب، وإلى سبعة ملايين في حال إحباط عملية إرهابية.
ونشرت الجهات الأمنية أسماء المطلوبين الإرهابيين وهم على النحو التالي:
1. سعيد عائض آل دعير الشهراني (سعودي الجنسية)
2. طايع سالم يسلم الصيعري (سعودي الجنسية)
3. عبدالعزيز أحمد محمد البكري الشهري (سعودي الجنسية)
4. عبدالله زايد عبدالرحمن البكري الشهري (سعودي الجنسية)
5. عقاب معجب فزعان العتيبي (سعودي الجنسية)
6. ماجد زايد عبدالرحمن البكري الشهري (سعودي الجنسية)
7. مبارك عبدالله فهاد الودعاني الدوسري (سعودي الجنسية)
8. محمد سليمان رحيان الصقري العنزي.
9. مطيع سالم يسلم الصيعري (سعودي الجنسية) .
واليوم الجمعة 14 محرم 1444هـ، صرح المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة، بأنه إلحاقاً للبيان الصادر بتاريخ 21/ 4/ 1437هـ، بشأن الإعلان عن قائمة بأسماء (9) مطلوبين للجهات الأمنية، وامتداداً للمتابعة الأمنية القائمة، فقد تمكنت بفضل الله الجهة المختصة برئاسة أمن الدولة عبر عملية أمنية من تعقب المطلوب رقم (4) من تلك القائمة/ عبدالله بن زايد عبدالرحمن البكري الشهري، ورصد وجوده عند الساعة (10:00) مساء يوم الأربعاء الموافق 12/ 1/ 1444هـ في حي السامر بمحافظة جدة، وعند مباشرة إجراءات قبضه بادر بتفجير نفسه بواسطة حزام ناسف كان يرتديه، مما نتج عنه هلاكه وتعرض أحد المقيمين من الجنسية الباكستانية وثلاثة من رجال الأمن لإصابات مختلفة نُقلوا على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.