إنجاز استباقي أسقط الإرهابي "الشهري".. فمَن باقي المطلوبين الـ9؟ هنا القائمة

ودعت الجهات الأمنية -حينها- كل من تتوفر لديه معلومات عن أي منهم بالمسارعة في الإبلاغ عنهم على الرقم (990) أو أقرب جهة أمنية، مؤكدة أنه تسري في حق من يبلغ عن أي منهم المكافآت المقررة، وهي منح مكافآت مالية مقدارها مليون ريال لكل من يدلي بمعلومات تؤدي للقبض على أحد المطلوبين، وتزداد هذه المكافآت إلى خمسة ملايين في حال القبض على أكثر من مطلوب، وإلى سبعة ملايين في حال إحباط عملية إرهابية.