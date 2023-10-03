5.5 مليون زائر ومصلٍ.. صورة رقمية لأبرز خدمات الحرم النبوي في أسبوع

ووفق إنفوجراف الرئاسة المعلوماتي، استفاد (٣,٦٨٠) مستفيداً من المعارض والمتاحف، ووزعت (٤٢٠,٣٢٠) عبوة ماء زمزم، كما بلغ عدد المستفيدين من خدمات التنقل (110.899) مستفيداً، و(٤٩,٤١٠) مستفيدين من توزيع الإهداءات.