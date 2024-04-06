ولي العهد يستعرض مع الرئيس الصومالي العلاقات الثنائية بين البلدَيْن ومجالات التعاون المشترك

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في قصر الصفا بمكة المكرمة مساء أمس، الرئيس حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية.
ورحّب سمو ولي العهد بفخامته في السعودية، فيما عبّر فخامته عن سعادته بزيارة السعودية، وتقديره لما لقيه والوفد المرافق من كرم الضيافة وحُسن الاستقبال.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية، ومجالات التعاون المشترك، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنميتها، إضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال: الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير المالية محمد الجدعان، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الصومال أحمد المولد.
فيما حضر من الجانب الصومالي: وزير الدفاع عبدالقادر محمد نور، ووزير المالية بيحي إيمان عيجي، ووزير التجارة جبريل عبدالرشيد حاج، ووزير الثروة السمكية والاقتصاد الأزرق أحمد حسن أدم، ووزير الدولة للشؤون الخارجية والتعاون الدولي والقائم بأعمال وزير الخارجية علي محمد عمر، والمستشار نائب رئيس ديوان الرئاسة محمد أمين شيخ عثمان، وسفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى السعودية أويس حاج يوسف، ومستشار الرئيس طاهر محمود غيلي.