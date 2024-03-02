قبل الانتقال إلى عسير.. العريفي صديق المرضى يترجل عن قيادة "صحة الشرقية"

ومن جانبه، أشاد الدكتور عبدالله الربيش، رئيس جامعة عبدالرحمن بن فيصل، بمسيرة العريفي العملية، وقال: "أعتز به أخًا وزميلاً ومسؤولاً، يتمتع بدماثه الخلق، وتعامله النبيل مع الجميع، وتضحياته في تقديم المساعدة والمساندة للجميع في كل الظروف والأوقات".. وقال: "لا أنكر جهود الشؤون الصحية في المنطقة الشرقية بقيادة الدكتور العريفي للجامعة، والمخرجات الصحية فيها؛ ولذلك أوجه له باسمي، واسم مجلس أمناء الجامعة، كل الشكر والتقدير على عطائه، وأسال الله أن يوفقه في محطته المقبلة من مسيرته العملية".