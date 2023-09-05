"العسومي": إعلان تأسيس المملكة منظمة عالمية للمياه خطوة مهمة لحماية الأمن المائي

عدَّ رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي؛ إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تأسيس المملكة منظمة عالمية للمياه، خطوة مهمة لتضافر الجهود العربية والدولية لحماية الأمن المائي، خاصة أنه جزءٌ لا يتجزّأ من الأمن القومي العربي والدولي.
وثمّن العسومي؛ في بيان له اليوم، توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في تأسيس المملكة منظمة عالمية للمياه يكون مقرها الرياض، حيث تسهم بشكلٍ كبيرٍ في تعزيز التعاون وتضافر الجهود لمواجهة التحديات الراهنة التي يعانيها عديدٌ من دول العالم من جرّاء شح المياه.
وأكّد رئيس البرلمان العربي، أن هذه الخطوة تمثل إضافة جديدة للدور المحوري الذي تقوم به المملكة على المستوى العربي والإقليمي والدولي، لإيجاد حلولٍ عملية للأزمات التي تواجه المنطقة، وكذلك دورها الرائد في مجال الاستدامة البيئية ومواجهة التغيُّر المناخي.