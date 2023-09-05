"العسومي": إعلان تأسيس المملكة منظمة عالمية للمياه خطوة مهمة لحماية الأمن المائي

وثمّن العسومي؛ في بيان له اليوم، توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في تأسيس المملكة منظمة عالمية للمياه يكون مقرها الرياض، حيث تسهم بشكلٍ كبيرٍ في تعزيز التعاون وتضافر الجهود لمواجهة التحديات الراهنة التي يعانيها عديدٌ من دول العالم من جرّاء شح المياه.