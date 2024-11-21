48 ساعة من الهطولات في 8 مناطق.. هنا التوقعات الجوية لـ"عطلة نهاية الأسبوع"

وفي التفاصيل، يتوقع -بمشيئة الله- أن تبدأ التقلبات الجوية بشكل تدريجي وتصاعدي اعتباراً من يوم الجمعة، بحيث تتكاثر السحب الركامية الرعدية في ساعات ما بعد الظهر والمساء على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة وأجزاء من مكة والطائف، تمتد مع ساعات الليل المتأخرة لتشمل أجزاء من منطقة حائل والحدود الشمالية، بحيث يتوقع أن تتعرض هذه المناطق لهطول زخات من الأمطار متفاوتة الغزارة.