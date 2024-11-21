48 ساعة من الهطولات في 8 مناطق.. هنا التوقعات الجوية لـ"عطلة نهاية الأسبوع"

تشير آخر مخرجات النمذجة الحاسوبية المعالجة، إلى بدء تأثر العديد من مناطق المملكة تدريجياً خلال عطلة نهاية الأسبوع بحالة من عدم الاستقرار الجوي؛ حيث يتوقع أن تجلب الأمطار الرعدية لـ8 مناطق إدارية بغزارة وشدة متفاوتة.
وفي التفاصيل، يتوقع -بمشيئة الله- أن تبدأ التقلبات الجوية بشكل تدريجي وتصاعدي اعتباراً من يوم الجمعة، بحيث تتكاثر السحب الركامية الرعدية في ساعات ما بعد الظهر والمساء على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة وأجزاء من مكة والطائف، تمتد مع ساعات الليل المتأخرة لتشمل أجزاء من منطقة حائل والحدود الشمالية، بحيث يتوقع أن تتعرض هذه المناطق لهطول زخات من الأمطار متفاوتة الغزارة.
أما يوم السبت، فتستمر فرص الأمطار على ذات المناطق ولكن بشدة أقل، مع امتدادها لفترات محدودة لتشمل الأجزاء الغربية من منطقة الرياض، خاصة في ساعات الظهيرة والعصر، في حين يبقى الطقس مستقراً في العاصمة الرياض خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفق موقع "طقس العرب".
أما على صعيد درجات الحرارة، فتوقع المختصون أن يبقى الطقس بارداً بوجه عام في ساعات الليل في شمال المملكة وحائل، ومائلاً للبرودة في شمال منطقة الرياض ومعتدلاً في باقي المناطق، بينما يكون معتدلاً نهاراً في مختلف المناطق، لكن يميل للحرارة قليلاً في وسط وشرق المملكة، والله أعلم.