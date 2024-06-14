أكثر من 700 متطوع ومتطوعة يباشرون بخدمة آلاف الحجاج ضمن مبادرة البنك العربي الوطني anb "في عون ضيوف الرحمن"

وقال سعد الحريقي رئيس إدارة المسؤولية الاجتماعية في البنك العربي الوطني anb أن تجديد البنك لهذه المبادرة وللعام الثاني يأتي في ظل الأثر الإيجابي الذي حققته خلال موسم حج العام الماضي، ومساهمتها في تقديم خدماتها لنحو 116 ألف مستفيد من حجاج بيت الله الحرام، وفي إطار حرص البنك على ترسيخ مفهوم العمل التطوعي وتعزيز تكاتف الجهود التي تبذلها المملكة بمساهمة كافة القطاعات بالواجب المشرّف لخدمة الحجاج وتمكينهم من أداء مناسكهم براحة وسهولة.