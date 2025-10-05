مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية شريك رسمي مميز لموسم الرياض 2025 للعام السادس على التوالي

تحت رعاية معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، وقعت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، اتفاقية شراكة مميزة مع الهيئة العامة للترفيه GEA، حيث ستواصل المجموعة بموجبها رعايتها لموسم الرياض، للعام السادس على التوالي، جاء ذلك خلال حفل توقيع اتفاقيات ورعايات "موسم الرياض"، الذي عُقد يوم الخميس 2 أكتوبر 2025 م بالرياض، وقام بتوقيع الاتفاقية الأستاذ فيصل النصار الرئيس التنفيذي لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، والمهندس فيصل بافرط الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه، وذلك بحضور الدكتور سليمان الحبيب رئيس مجلس إدارة المجموعة، والأستاذ هشام الحبيب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية وتطوير الأعمال بالمجموعة، وعدد كبير من المسؤولين في القطاعين العام والخاص.
وتشارك المجموعة في النسخة السادسة من هذا الحدث الترفيهي الكبير، بصفتها ( شريك رسمي مميز ) بعد رعايتها الناجحة للمواسم الخمس الماضية، إذ ستقوم بتقديم الرعاية الصحية الميدانية من خلال العديد من المراكز الطبية المجهزة بأحدث التقنيات، وعلى يد كوادر تحظى بالكفاءة العالية والخبرة النوعية، إضافة أن المجموعة ستتواجد في جميع مناطق الموسم وبمختلف الفعاليات، عبر وحدات طبية متنقلة للتدخل السريع RRT وسيارات نقل إسعافي مزودة بتقنيات الاتصال "الصوتي – المرئي"، مع وحدة القيادة والتحكم لأقسام الطوارئ، بكافة مستشفيات الدكتور سليمان الحبيب بمنطقة الرياض، علاوة على تجهيز العديد من النقاط في مختلف المناطق لتقديم الحملات التوعوية والتثقيفية، بالإضافة إلى العروض الحصرية، والعديد من المفاجآت المخصصة لزوار الموسم.
الجدير بالذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، تحرص دوماً على رعاية العديد من المناسبات الوطنية، وذلك انطلاقاً من مسؤولياتها المجتمعية، إذ أنها كانت الشريك الصحي الرسمي لمبادرة الاستثمار في المستقبل، وسباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا، وكأس السعودية للفروسية وسباق الخيل، ومهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، ومهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن، ومواسم الحج، وبطولة العالم لكرة الطاولة، وبطولات أرامكو للفرق المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، وملتقى السوق المالية السعودية، ومواسم جدة، ومؤخراً كأس العالم للرياضات الإلكترونية، ومعرض الصقور والصيد الدولي.