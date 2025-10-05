مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية شريك رسمي مميز لموسم الرياض 2025 للعام السادس على التوالي

وتشارك المجموعة في النسخة السادسة من هذا الحدث الترفيهي الكبير، بصفتها ( شريك رسمي مميز ) بعد رعايتها الناجحة للمواسم الخمس الماضية، إذ ستقوم بتقديم الرعاية الصحية الميدانية من خلال العديد من المراكز الطبية المجهزة بأحدث التقنيات، وعلى يد كوادر تحظى بالكفاءة العالية والخبرة النوعية، إضافة أن المجموعة ستتواجد في جميع مناطق الموسم وبمختلف الفعاليات، عبر وحدات طبية متنقلة للتدخل السريع RRT وسيارات نقل إسعافي مزودة بتقنيات الاتصال "الصوتي – المرئي"، مع وحدة القيادة والتحكم لأقسام الطوارئ، بكافة مستشفيات الدكتور سليمان الحبيب بمنطقة الرياض، علاوة على تجهيز العديد من النقاط في مختلف المناطق لتقديم الحملات التوعوية والتثقيفية، بالإضافة إلى العروض الحصرية، والعديد من المفاجآت المخصصة لزوار الموسم.